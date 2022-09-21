Москва, 21 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Нехватка людей на фронте увеличивает потери, благодаря частичной мобилизации количество солдат станет достаточным, потери снизятся и будут достигаться лучшие результаты, отметил 21 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Mil.ru Заседание Коллегии Минобороны России

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Как сообщалось ранее, 21 сентября в своем обращении к согражданам президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу позже сообщил, что призваны будут 300 тысяч резервистов.

Необходимо решить и некоторые другие проблемы военной спецоперации, добавил Руденко:

«Экономика должна стать на военные рельсы. Обеспечение подразделений должно быть своевременным и в достатке. Нужно срочно прорабатывать логистику», — отметил он.