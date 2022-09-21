Москва, 21 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Ключевое в выступлении президента России Владимира Путина — забота о людях на освобожденных территориях, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Council.gov.ru Константин Косачёв

Следите за развитием событий в трансляции: «Защита Донбасса и референдумы по воссоединению с Россией — трансляция»

«Ни при каких обстоятельствах они не должны быть оставлены в беде», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Нет сомнений в том, что это — единственный способ защитить жителей людей от зверств киевского режима, которые он уже продемонстрировал на территориях, перешедших под его контроль, подчеркнул сенатор.

«Никакой оглядки на мнение Запада больше не будет, признание или непризнание итогов референдумов на свободных территориях — это сугубо внутреннее мнение напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги. Заявления столтенбергов и боррелей должны лететь в ту же корзину, в которой лежат их обещания о нерасширении НАТО и об «оборонительном альянсе», — отметил парламентарий.

После проведения референдумов защита людей в Донбассе будет не нашим правом, а нашим долгом, нападение на людей и территории будет нападением на Россию, подчеркнул вице-спикер Совфеда.

«Со всеми последствиями. Имеющий уши да услышит. Имеющий мозг да подумает», — заключил он.