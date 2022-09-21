Самарканд, Узбекистан, 21 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Александр Савельев в экспертной статье для ИА REGNUM разбирает, каким будет мир после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего недавно в Самарканде.

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ШОС постоянно расширяется. И прошедший саммит это лишний раз подтвердил. На этот раз в состав принят Иран, о своем намерении присоединиться заявила Турция. Заметим, что волны расширения ШОС происходят во время обострения отношений России и Китая с Западом. Вот и в этот раз Вашингтон и его сателлиты напряглись. Ведь очевидно, что у Китая и России будет долгосрочное и стратегическое взаимодействие.

Однако больше всего от западного истеблишмента досталось Индии. Досталось за сохранение и развитие отношений с Россией, включая расширение двусторонней торговли с возможностью оплаты в национальных валютах, военно-техническое сотрудничество, политический нейтралитет. Меж тем именно Индия является «основой, краеугольным камнем индо-тихоокеанской стратегии США, направленной против Китая и России, любое сближение Нью-Дели с главными противниками Вашингтона воспринимается там как ослабление позиций в глобальном противостоянии и вызывает резкое неприятие». Это значит, что США уже ищут варианты, как сломать российско-индийское сотрудничество.

В целом же по итогам ШОС Александр Савельев делает следующий вывод: «Настойчивый поиск общих подходов к даже самым сложным и застарелым вопросам международных отношений, оставленным еще колониальным прошлым, является одним из существенных преимуществ ШОС. Успехи организации в этой кропотливой работе разрушают старательно создаваемые англосаксами и их подельниками по колониализму во многом искусственные конфликты, лишают глобальный Запад возможностей продолжать использовать региональную нестабильность в своих корыстных интересах».

И с этим трудно не согласиться.