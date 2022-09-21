21 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 13:00 — REGNUM Указ президента Российской федерации Владимира Путина о проведении в России частичной мобилизации стал поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 21 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Частичная мобилизация подразумевает, что призваны будут те граждане, которые уже ранее проходили службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации, состоят в запасе и имеют определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Мероприятия по частичной мобилизации стартуют уже 21 сентября 2022 года.

Как подчеркнул российский президент, особая необходимость в наращивании боеспособности нашей армии возникла в ходе специальной военной операции РФ на территории бывшей УССР. Киевский неонацистский режим стал угрозой не только для жителей Донбасса, но и для всей России и даже мира, поскольку боевики осуществляют обстрелы Запорожской АЭС, что грозит ядерной катастрофой. Кроме того, руководство Киева буквально планирует обзавестись ядерным оружием.

Западные же страны не прекращают накачивать своих нацистских подопечных вооружением и уже заявили о намерении дать ВСУ ракеты большой дальности. В связи со всем изложенным выше руководство Российской Федерации, включая Министерство обороны России, приняло решение о привлечении на воинскую службу граждан, находящихся в запасе, чтобы помочь отстоять суверенитет нашего государства, а также помочь народу Донбасса и населению освобождённых территорий, чьи жизни хотят забрать нацисты.

«Давно пора было, а то всё вокруг да около. Давить этих нациков, до самого конца!» — призывает Em E.

Многие пользователи считают, что Путин явно затянул с этим решением, поскольку частичную мобилизацию необходимо было объявлять значительно раньше. Народ бы всё равно его поддержал, но цели спецоперации мы бы достигли куда как быстрее.

«А раньше почему не объявляли? Ждали, пока Запад накачает киевский неонацистский режим оружием? Столько времени упустили, а всё равно к помощи народа прибегли. Хорошо, хоть не в последний момент», — отметил Павел Т.

«С самого начала нужно было мобилизацию объявлять, давно бы этих шакалов раздавили! А так они сейчас силу почувствовали, поддержку западную получили», — указывает Саша Е.

Большинство комментаторов уверено, что наша страна должна более решительно действовать в рамках спецоперации на территории бывшей УССР, но для этого понадобится призвать на помощь намного больше граждан, способных держать оружие в руках, нежели то количество людей, которое откликнулось на призыв стать добровольцами.

«Если призовут, обязательно пойду. Ничего, повоюем, мужики, спина к спине, как наши деды», — написал Кирилл К.

Уральские добровольцы отбывают на фронт. 1943

«Родина в опасности. У её границ стоит нацистская страна, которую Запад пичкает оружием, а скоро даст и ядерное в руки. Там наши люди, многие находятся в заложниках. В их отношении осуществляется геноцид. Это страшное для Родины время, поэтому мы должны ей помочь выстоять», — поделилась своим мнением Альбина Г.

«Если дойдет до нехватки личного состава и военные действия перейдут на нашу территорию, то все будут принимать участие в обороне нашей страны! Так что лучше сейчас частичную осуществить и закрыть все дыры, имеющиеся на фронте специальной военной операции», — отметила Наталья Б.

Нашлись и те, кто считает, что раз уж государство обратилось за помощью к народу, то с этого момента народ вправе ждать от власти честного с ним разговора.

«Войну теперь войной можно называть или у нас мобилизация на специальную военную операцию? Пора уже говорить как есть, я считаю», — пишет Илья К.

«После салютов в День Москвы и реакции на это населения, которое следит за ситуацией [в бывш. УССР], где нашим парням приходится несладко, которые спасают мирный народ от нацистской гадины, вот только теперь до руководства дошло, что пора мобилизацию объявлять. Слава богу, Россия будет жить», — написал Аркадий Б.

Напомним, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в своём видеообращении к народу о том, что подписал указ о проведении в России частичной мобилизации.