Красноярск, , 09:53 — REGNUM Россия сейчас поставлена в такие условия, что всем нам необходимо собраться, сконцентрироваться. Нам нужно провести ряд мероприятий по повышению нашей обороноспособности. И одним из таких мероприятий является частичная мобилизация, сообщил 21 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край).

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собеседник ИА REGNUM прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ.

«Частичная мобилизация — это то, чего народ уже давно требует от российской власти. Настроения, которые президент страны Владимир Путин очень хорошо уловил и чётко, системно изложил в своём выступлении. Решение, которое принято, не просто решение президента, это консолидированное решение и президента, и граждан России. Владимир Путин услышал русский народ и принял решение, которое необходимо, чтобы нам с наименьшими потерями пройти этот сложный период в истории страны», — отметил Павел Клачков.

Он напомнил, что, с учётом имеющихся указаний, привлекаться будут люди, так или иначе уже готовые к воинской службе.

«Определённым образом будет проводиться подготовка, и здесь необходимо максимально учесть опыт специальной военной операции. Я уверен, что Россия с помощью своей армии положит конец военному конфликту. Мы придём к победе. И на пути к победе сделан верный шаг — частичная мобилизация, объявленная президентом страны», — подытожил полианалитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 21 сентября объявляется частичная мобилизация. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Частичной мобилизации подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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