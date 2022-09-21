Красноярск, 21 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Россия сейчас поставлена в такие условия, что всем нам необходимо собраться, сконцентрироваться. Нам нужно провести ряд мероприятий по повышению нашей обороноспособности. И одним из таких мероприятий является частичная мобилизация, сообщил 21 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Собеседник ИА REGNUM прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в РФ.

«Частичная мобилизация — это то, чего народ уже давно требует от российской власти. Настроения, которые президент страны Владимир Путин очень хорошо уловил и чётко, системно изложил в своём выступлении. Решение, которое принято, — не просто решение президента, это консолидированное решение и президента, и граждан России. Владимир Путин услышал русский народ и принял решение, которое необходимо, чтобы нам с наименьшими потерями пройти этот сложный период в истории страны», — отметил Павел Клачков.

Он напомнил, что, с учётом имеющихся указаний, привлекаться будут люди, так или иначе уже готовые к воинской службе.

«Определённым образом будет проводиться подготовка, и здесь необходимо максимально учесть опыт специальной военной операции. Я уверен, что Россия с помощью своей армии положит конец военному конфликту. Мы придём к победе. И на пути к победе сделан верный шаг — частичная мобилизация, объявленная президентом страны», — подытожил полианалитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 21 сентября объявляется частичная мобилизация. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Частичной мобилизации подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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