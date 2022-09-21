Самара, , 09:57 — REGNUM Дополнительный авиарейс намерены организовать из Самары в Ингушетию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Данный вопрос был рассмотрен в Самаре на встрече главы региона Дмитрия Азарова с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Летом 2022 года из Самары были запущены еженедельные регулярные рейсы в Ингушетию и обратно.

Сообщается, что в ходе встречи глава Ингушетия предложил Азарову рассмотреть возможность организации дополнительного рейса между регионами, поскольку это бы способствовало увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей.

Отмечается, что это позволило бы жителям соседних регионов добираться до Ингушетия, используя аэропорт в Самаре как пересадочный узел.

«Обязательно это сделаем. Мы сейчас прорабатываем вопрос по определению базовой авиакомпании для того, чтобы наш аэропорт Курумоч стал полноценным хабом. Это расширит возможности, и я уверен, что пересадочных рейсов будет больше, и интерес к ним будет расти», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Самары увеличили число авиарейсов в Сочи.