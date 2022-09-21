Москва, , 09:53 — REGNUM В рамках частичной мобилизации в Вооружённые Силы РФ будут призваны военнослужащие из запаса, имеющие нужную армии военно-учётную специальность и боевой опыт. Об этом 21 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это те, кто а). отслужил, б). имеет военно-учётную специальность, которая сегодня нужна в Вооружённых Силах, в). Имеет боевой опыт», — сказал Шойгу.

Он добавил, что ни о какой мобилизации и призыве студентов речи не идёт и не будет. Также это не касается тех, кто служит по призыву — они будут проходить службу на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране.

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