Москва, 21 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Россия имеет огромный мобилизационный ресурс. Об этом 21 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего телеобращения.

Mil.ru Сергей Шойгу

При этом глава Минобороны РФ утончил, что этот ресурс составляет порядка 25 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день в Киеве фактически сидит и руководит военными действиями военное командование стран Запада.