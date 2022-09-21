Москва, 21 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Важнейшее выступление президента России Владимира Путина «отражает решимость российского руководства защищать всеми доступными средствами русских людей в зоне спецоперации», отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

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«Однако речь идет уже не только о них, но о защите Отечества. От тех, кто уже открыто поставил цель «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну». И, что не менее важно — эта цель возникла не 24 февраля, а намного раньше», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

По его словам, слова российского лидера — это предупреждение в адрес западных государств и киевского прокси-режима о том, что военные игры с ядерным государством пора прекращать.

«Шантаж не пройдет. Якобы незаметное вползание Запада в конфликт уже привело к соучастию НАТО в преступлениях Киева, но теперь и в самом конфликте», — указал сенатор.

Все, кто сохранил остатки здравого смысла и ответственности, должны осознать, что теперь уже речь идет не о температурах в квартирах европейцев, но о безопасности всех людей в Европе, подчеркнул парламентарий.