Москва, 21 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории б. УССР насчитывается 1000 наёмников. Погибли свыше 2000 наёмников. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

Шойгу отметил, что в б. УССР мобилизованы 300 тысяч человек. Сейчас идёт четвёртая волна мобилизации.

«Идёт отлов везде, где только возможно», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

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