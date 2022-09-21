Сеул, , 09:52 — REGNUM 22 сентября спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон проведет встречу в Сеуле со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источник в правительстве.

Сообщается, что представители двух стран впервые проведут переговоры после того, как в начале сентября в КНДР приняли закон о ядерном статусе.

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Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров представители двух стран обсудят пути урегулирования сложившейся ситуации и ответные меры в случае проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания.