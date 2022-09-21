Москва, , 09:53 — REGNUM Россия готова ответить всем вызовам и поступающим в адрес неё угрозам. И давно дала возможность коллективному Западу это понять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обращение президента России Владимира Путина 21 сентября, заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Заявление Путина оправдало все ожидания. Частичная мобилизация, то есть призыв тех, кто проходил военную службу, людей, имеющих обучение на военных кафедрах, — это своевременное решение. Россия давно дала понять, что готова симметрично ответить всем вызовам. И сегодня этот ответ мы уже слышим. Защита населения Херсонщины, Запорожья, Донбасса является первоочередной задачей. При этом не стоит забывать, что против России объединился весь коллективный Запад, и мы противостоим более глобальной угрозе — угрозе США и НАТО. И в истории России примеров побед в подобных противостояниях много — Крымская война, Первая мировая война, Великая Отечественная война», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что в России мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в своём телеобращении к гражданам.