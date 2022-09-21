Москва, 21 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Россия готова ответить всем вызовам и поступающим в адрес неё угрозам. И давно дала возможность коллективному Западу это понять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обращение президента России Владимира Путина 21 сентября, заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Заявление Путина оправдало все ожидания. Частичная мобилизация, то есть призыв тех, кто проходил военную службу, людей, имеющих обучение на военных кафедрах, — это своевременное решение. Россия давно дала понять, что готова симметрично ответить всем вызовам. И сегодня этот ответ мы уже слышим. Защита населения Херсонщины, Запорожья, Донбасса является первоочередной задачей. При этом не стоит забывать, что против России объединился весь коллективный Запад, и мы противостоим более глобальной угрозе — угрозе США и НАТО. И в истории России примеров побед в подобных противостояниях много — Крымская война, Первая мировая война, Великая Отечественная война», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что в России мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин в своём телеобращении к гражданам.