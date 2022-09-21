Москва, , 09:49 — REGNUM Российского актёра Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сергей Бурунов Кадр из интервью для Надежды Стрелец

У артиста наблюдается кашель с мокротой, одышка, а также боль в горле, голове и мышцах. «По нашей информации, он заболел ещё 14 числа — мазок брали на следующий день. Несмотря на положительный результат, Сергей Александрович остался дома. Вскоре ему стало хуже», — сказано в сообщении канала.

Напомним, Сергей Бурунов прославился благодаря роли в сериале «Полицейский с Рублёвки». Актёр также снимался в «Мылодраме», «Паре из будущего», «Домашнем аресте» и многих других известных проектах.

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