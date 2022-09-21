Москва, 21 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Военнослужащих, проходящих срочную службу в рядах Вооружённых сил РФ, не будут отправлять в зону боевых действий. Об этом 21 сентября сообщил в телеэфире министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

По его словам, все, кто служит в ВС РФ по призыву, не будут отправляться в зону боевых действий.

Также он назвал потери Киева в ходе спецоперации — более 61 тыс. погибших и около 50 тыс. раненых.