Курск, , 09:48 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт высказался в поддержку решений президента РФ Владимира Путина, отметив, что они назрели. Об этом глава региона утром 21 сентября написал в своём телеграм-канале.

Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Как гражданин России, как руководитель приграничного региона, считаю, что решения президента назрели. Настало время сплотиться для защиты нашей страны!» — написал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 сентября прозвучало обращение президента России Владимира Путина к жителям страны. Президент, в частности, объявил о частичной мобилизации — речь идёт о призыве на военную службу воинов запаса, уже проходивших службу в рядах ВС, имеющих военно-учётные специальности и опыт. Также президент сообщил, что добровольцы из ДНР и ЛНР будут приравнены к российским военным.