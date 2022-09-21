Пенза, , 09:48 — REGNUM В Пензе местного жителя подозревают в краже с территории завода шести бронзовых слитков. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Наручники © REGNUM

Установлено, что мужчина повредил металлическую решетку и проник на склад одного из заводов города. Из помещения он похитил шесть бронзовых слитков общей массой 200 килограммов.

Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что украденные слитки сдал в пункт приема металла. Часть похищенного было изъято.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе 39-летнюю женщину признали виновной в совершении 11 эпизодов преступлений по статье тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением.

Читайте также: В Пензе уборщица призналась в краже из школы 22 ноутбуков