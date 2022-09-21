Пермь, 21 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Перми 20 сентября у управляющей компании «Этажи» аннулирована лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования Инспекции госжилнадзора. Решение не вступило в законную силу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ИГЖН Прикамья.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Пермь

В июне 2022 года за неоднократные привлечения УК «Этажи» к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности органа государственного контроля (надзора) по проведению проверок, уклонение от таких проверок, повлекших невозможность их проведения, из реестра лицензий были исключены сведения об оставшихся в управлении УК «Этажи» многоквартирных домах в Перми по улице Социалистическая, 15 и по улице Александра Щербакова, 17.

Это обстоятельство стало основанием для обращения в суд с заявлением об аннулировании лицензии компании. В её управлении находилось 25 многоквартирных домов. Сведения о них были исключены из реестра или в связи с принятием собственниками домов решений по выбору иных УК, или за недобросовестное отношение компании к исполнению своих обязанностей.