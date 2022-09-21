Москва, 21 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Свыше 5,9 тыс. российских военнослужащих погибли в ход спецоперации на территории б. УССР. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 21 сентября в своём телеобращении.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«5937 человек — наши потери в ходе СВО», — сообщил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

Киевский режим, добавил он, потерял более 100 тыс. человек убитыми и ранеными — половину первоначальной армии.

«При этом погибших у них 61 207 человек и раненых 49 368 человек», — уточнил глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В армию призовут граждан из запаса и тех, кто проходил военную службу.

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