Москва, , 09:43 — REGNUM Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику. Об этом сегодня, 21 сентября, в ходе своего телеобращения к гражданам страны заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По его словам, речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», — подчеркнул Путин.

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