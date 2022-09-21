Москва, , 09:41 — REGNUM Формирование и подготовка группировки для достижения всех целей военной спецоперации могут быть осуществлены в течение полугода, отметил 21 сентября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к согражданам объявил о частичной мобилизации.

«Путин заявил, что цели спецоперации прежние, то есть демилитаризация и денацификация всей (территории б. УССР). С учётом мобилизационных мероприятий и обучения надо до полугода. Значит, не позднее марта пойдём вперёд», — отметил военкор.