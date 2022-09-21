Уфа, 21 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Еще один шаг в укреплении промышленной кооперации с Белоруссией сделан в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что 21 сентября в Уфимском районе был открыт дилерский центр по продаже грузовой техники Минского автомобильного завода.

«С нашими белорусскими партнерами меньше чем за полгода мы реализовали очень важный для наших республик проект», — сообщил он, добавив, что это является большим событием.

Хабиров напомнил, что белорусская техника очень востребована в Башкирии.

«Машины производства МАЗ — качественные, с отличными техническими характеристиками. Они полностью базируются на белорусских и российских разработках, что особенно важно в условиях санкций — нет проблем с ремонтом и запчастями», — подчеркнул глава региона.

Он также сообщил, что в регионе был сделан еще один шаг в укреплении промышленной кооперации между Башкирией и Белоруссией.

Хабиров напомнил, что в республике также намерены создать совместное производство шасси и надстроек, которые выпускает МАЗ.

«Мы получим хорошее перспективное производство, где будут делать действительно востребованную продукцию», — заявил он.

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