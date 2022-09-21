Москва, , 09:39 — REGNUM Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников допустил снижение ключевой ставки ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Максим Решетников Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Процентные ставки будут разумными, ключевая ставка будет дальше снижаться, денежная кредитная политика будет нейтральной, может быть даже чуть, мы рассчитываем, мягче, чем нейтральная, но это наш традиционный диалог с Центральным банком», — отметил Решетников, говоря об условиях для развития экономики, в том числе импортозамещения.

Он заверил, что государство поможет бизнесу.

«Государство поможет бизнесу там, где бизнесу будет сложно, и там, где банковское кредитование будет недоступно, в первую очередь, потому что не будет залогов, может не хватить какого-то капитала и так далее», — сказал Решетников в ходе заседания комитета Совфеда по экономполитике.

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