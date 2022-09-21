Москва, 21 сентября 2022, 09:39 — REGNUM Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников допустил снижение ключевой ставки ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.
«Процентные ставки будут разумными, ключевая ставка будет дальше снижаться, денежная кредитная политика будет нейтральной, может быть даже чуть, мы рассчитываем, мягче, чем нейтральная, но это наш традиционный диалог с Центральным банком», — отметил Решетников, говоря об условиях для развития экономики, в том числе импортозамещения.
Он заверил, что государство поможет бизнесу.
«Государство поможет бизнесу там, где бизнесу будет сложно, и там, где банковское кредитование будет недоступно, в первую очередь, потому что не будет залогов, может не хватить какого-то капитала и так далее», — сказал Решетников в ходе заседания комитета Совфеда по экономполитике.
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