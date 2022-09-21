Санкт-Петербург, 21 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 15 ноября будет действовать запрет выхода на лёд. Это следует из постановления правительства Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Под мостом

Исключение сделают лишь для Финского залива и водоёмов, которые расположены на территории Петербурга. В таком случае выходить на лёд можно будет с 15 января по 15 марта.

Отметим, что документ пока находится на антикоррупционной экспертизе. Губернатор Петербурга Александр Беглов его ещё не подписал.