Путин: Россия для своей защиты будет использовать все средства
Москва, 21 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.
Российский лидер указал на заявления официальных представителей ряда стран Запада, которые требуют применения против России оружия массового поражения.
Путин напомнил тем, кто позволяет себе агрессивные заявления в отношении России, что страна также располагает всевозможными средствами поражения, а по отдельным компонентам — даже более современными, чем у стран Североатлантического альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин отметил, что он будет говорить о защите суверенитета и целостности России, а также о поддержке стремления жителей нашей страны самостоятельно определять своё будущее.
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