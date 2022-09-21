Москва, , 09:36 — REGNUM Поручение в течение кратчайшего срока определить статус добровольцев и ополченцев в Донбассе, который должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих, дал правительству и Минобороны РФ президент Россиии Владимир Путин. Он заявил об этом 21 сентября в ходе своего телеобращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правительству, министерству обороны мною уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской Народных Республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада дали киевскому режиму прямое указание сорвать все договоренности с Россией, которые были достигнуты в ходе переговоров