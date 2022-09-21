Ведомости

Софинансировать добровольные накопления граждан президент Владимир Путин обещал год назад, рекомендовав к каждой тысяче рублей сбережений добавлять столько же из фонда национального благосостояния (размер на 1 марта - 777 млрд руб.). Софинансировать накопления смогут и работодатели. Законопроект принят в первом чтении в 2007 г. Тогда государство было готово доплачивать 2000-10 000 руб. в год. Сбережения работников-пенсионеров, отложивших выход на пенсию, государство софинансировало бы в пропорции 3 к 1 (максимум - 30 000 руб.). В конце 2007 г. чиновники решили, что это предложение мало кого заинтересует, говорит сотрудник финансово-экономического ведомства, и администрация президента предложила повысить верхний предел для работников-пенсионеров до 60 000 руб. в год, а для остальных - до 12 000-18 000 руб. В начале недели идею обсуждали чиновники правительства, администрации президента, Минфина, Минздравсоцразвития и Минэкономразвития. Работникам-пенсионерам государство будет, скорее всего, доплачивать не более 48 000 руб. (в пропорции 3 к 1), а остальным - до 12 000 руб., сказали "Ведомостям" два чиновника этих ведомств. Законопроект, который готовят ко второму чтению (у "Ведомостей" есть версия от 15 марта), не устанавливает минимальной границы, с которой государство начинает софинансировать накопления. Госсубсидии гарантированы в течение пяти лет. Работодатели могут софинансировать добровольные сбережения работников в любой пропорции.

Плата за раскольцовку

Решение о возможном выкупе облигаций совет директоров "АвтоВАЗа" принял во вторник. Речь идет о двух выпусках пятилетних бумаг на 3 млрд и 5 млрд руб. и семилетних - на 5 млрд руб. У их держателей появилось право досрочно погасить облигации из-за ликвидации перекрестной структуры собственности "АвтоВАЗа". В результате реорганизации "дочки" компании будут присоединены к ней, а принадлежащие им 66,5% акций завода - погашены. После завершения процедуры в июле этого года основными акционерами "АвтоВАЗа" станут Renault и "Ростехнологии" (по 25% плюс 1 акция). Заявки у желающих продать облигации "АвтоВАЗ" принимает до 28 марта. Завод должен быть готов выкупить бумаги на сумму около 7 млрд руб., посчитал аналитик МДМ-банка Максим Коровин, - примерно столько осталось на рынке (часть бумаг уже выкуплена по оферте). Оставшиеся облигации торгуются с невысокой доходностью (8,16-8,4% разные выпуски), а рынок испытывает острую нехватку ликвидности, отмечает Коровин, поэтому инвесторы предпочтут получить деньги. Деньги можно вложить и в облигации "АвтоВАЗа" нового выпуска, добавляет аналитик "Ренессанс капитала" Андрей Марков. 26 марта завод собирается разместить два выпуска однолетних бондов на 1 млрд руб. каждый. Доходность будет от 10,25% до 11,3% годовых, прогнозирует Марков. Впрочем, близкий к "АвтоВАЗу" финансист надеется, что ставка будет ниже. Представитель компании не говорит, из каких средств "АвтоВАЗ" будет финансировать выкуп облигаций. Проблем с финансированием не будет, заверяет близкий к заводу источник.

Связь после выборов

С апреля минимум три из семи межрегиональных компаний (МРК) "Связьинвеста" повысят размер безлимитного тарифа. Запустив эти тарифы в феврале 2007 г., они установили размер ниже предела, утвержденного Федеральной службой по тарифам (ФСТ). В ноябре 2007 г. ФСТ снизила планку в среднем на 33%. А теперь МРК повысят безлимитный тариф для населения: "Дальсвязь" - на 12-22% (в зависимости от региона), "Уралсвязьинформ" - на 5,8%, "Центртелеком" - на 6-20%. "Существующие тарифы на местную связь не достигают уровня экономически обоснованных затрат, - комментирует грядущее повышение цен "Дальсвязь". - А в двух регионах - Камчатском крае и Магаданской области - эти услуги вообще убыточны". Пресс-секретарь "Уралсвязьинформа" Валерий Костарев объясняет запланированное подорожание инфляцией, а его коллега из "Центртелекома" Яна Лаврентьева подчеркивает: новый тариф все равно будет ниже предельного. В конце марта попросит ФСТ повысить тарифы и МГТС, говорит представитель ее основного акционера - компании "Комстар-ОТС". МГТС единственная взимала с подписчиков безлимитного тарифа максимально возможные 380 руб. в месяц, но с февраля 2008 г. предельный уровень этого тарифа снижен до 345 руб. Аналитики сходятся во мнении, что повышение тарифов связано с окончанием выборов. "Было бы нелогично, если бы МРК по-прежнему сохраняли уровень тарифов ниже установленной планки", - говорит Евгений Голосной из "Тройки диалог". Аналитик UniCredit Aton Анна Курбатова считает, что нынешнее повышение тарифов увеличит выручку МРК не более чем на 5%. Совокупный доход компаний "Связьинвеста" за 2007 г. - 242 млрд руб.

Рублевка ждет

Вчера на пресс-конференции Мослесхоз подвел итоги лесных аукционов, вызвавших большой резонанс в судах и прессе. От продажи прав 49-летней аренды лесных участков площадью 991 га в западном Подмосковье, в том числе на рублевском направлении, федеральный бюджет получит 121,8 млн руб. (122 906 руб. за гектар), рассказала замруководителя Мослесхоза Наталья Трубникова. Многие жалуются (в том числе в суды), что не смогли подать заявки на участие в аукционах. Из-за исков торги даже были перенесены с декабря 2007 г. на 14 марта 2008 г. "Мы сделали все возможное. Заранее оповещали желающих участвовать в аукционах, что нужно записаться по телефону", - объяснила Трубникова. Правда, она признала, что в офисе Мослесхоза телефоны часто не работают. "Время подачи заявок будет увеличено", - пообещала Трубникова (на нынешние аукционы заявки принимались в течение четырех часов). Кроме того, объявление "об отмене приостановления процедуры аукционов" было опубликовано в газете "Ежедневные новости Подмосковья" 13 марта - за целый день до торгов. В нем указано, что "о времени, месте и дате проведения аукционов участники будут уведомлены". Отмела Трубникова и обвинения в том, что стартовые цены были занижены. По ее словам, за стартовую цену принимается годовая стоимость аренды. Базовая ставка для Подмосковья согласно постановлению правительства РФ от 22.05.2007 № 310 составляет 17 550 руб. за гектар (под рекреационные цели). Дальше в зависимости от расположения участка, размера и назначения применяются коэффициенты. В среднем цена аренды в Московской области составляет 60 000-80 000 руб. за 1 га, уверена Трубникова. После заключения договора победители заплатят за первый год аренды еще одну стартовую цену участка (60,6 млн руб. на всех). И в дальнейшем арендаторы будут платить эту сумму ежегодно с небольшой индексацией (1,07% в год). По словам Трубниковой, площадь подмосковных лесов - около 2 млн га, в аренде находится всего 0,025%. "Сейчас в управлении находятся материалы на выставление на аукционы 5000 участков от 0,5 сотки", - сообщила она.

Коммерсантъ

"КМ-Инвест" не выдержал двоих

Длящийся более года конфликт Михаила Прохорова и Владимира Потанина вокруг раздела бизнеса завершается. Вчера партнеры впервые приняли консолидированное решение - ЗАО "КМ Инвест", владеющее активами экс-партнеров на $14,7 млрд, не будет ликвидировано. По официально версии, теперь переговоры о разделе бизнеса вернутся к начальной точке. Но источники "Ъ" говорят, что господин Потанин выкупает половину "КМ Инвеста" у господина Прохорова. По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Станислава Фоменко, найти более $7 млрд на выкуп половины "КМ Инвеста" для Владимира Потанина сейчас "практически невозможно". "В декабре Михаил Прохоров начал сделку по продаже блокпакета "Норникеля" "Русалу" именно потому, что господин Потанин не смог собрать деньги на преимущественный выкуп бумаг,- поясняет аналитик.- Не думаю, что за это время ситуация поменялась: на рынке сейчас негде занять такую сумму". В то же время аналитик полагает, что для Владимира Потанина в списке активов "КМ Инвеста" более всего интересны акции "Норникеля", а Михаил Прохоров мог бы получить в качестве "отступного" долю в "Полюсе". Но старший аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков полагает, что Владимир Потанин не захочет увеличивать долю в "Норникеле" до более чем 30% (сейчас у предпринимателя уже есть около 26% акций ГМК). По мнению господина Жукова, глава "Интерроса" может договориться о перепродаже 8% акций "Норникеля" Алишеру Усманову.

ФАС рекомендует забить рот цементом

Вчера Федеральная антимонопольная служба заявила, что направила "официальное предостережение" генеральному директору ООО "БазэлЦемент" Дмитрию Савенкову. ФАС пояснила, что высказывание менеджера в интервью "Ъ" от 7 марта 2008 года о будущих ценах на цемент "недопустимо" и может "быть воспринято отдельными производителями цемента как руководство к действию", а именно как "призыв к повышению цен на рынке производителями цемента, что может быть квалифицировано как осуществление антиконкурентных согласованных действий". Правовой статус "предостережения" ФАС пока неясен: в российской практике лишь прокуратура ранее выносила предостережения о недопустимости нарушения закона. Замруководителя ФАС России Андрей Цыганов пояснил "Ъ", что "предупреждение" нужно расценивать как "рекомендацию". "Речь не идет о грубом нарушении антимонопольного законодательства, но с подобными высказываниями нужно быть аккуратными. В США запрещены подобные высказывания со стороны глав компаний, занимающих существенную долю на рынке. Там создание картеля является уголовным преступлением и такие заявления могли бы быть расценены как "приготовление к совершению уголовного преступления"". Неформальный характер "предостережения ФАС" господин Цыганов дополнил вполне официальной угрозой: если предупреждение не будет принято к сведению и глава "БазэлЦемента" продолжит высказываться подобным образом, ему, по словам чиновника, может грозить штраф суммой до 500 тыс. руб. Официальный пресс-релиз ФАС еще более жесток. В нем ФАС "оставляет за собой право" расценивать публичные выступления такого рода как нарушение Кодекса об административных правонарушениях. Пункты кодекса не названы, тем не менее определена мера ответственности за злоупотребление свободой слова - штраф или дисквалификация на срок до трех лет для должностных лиц, "оборотный" штраф до 15% годовой выручки для юрлиц.

"Стройтрансгаз" выпускает газ

В конце марта "Стройтрансгаз" собирается разместить облигационный заем третьей серии объемом 5 млрд руб. В его презентации для инвесторов (имеется в распоряжении "Ъ") компания, в частности, опубликовала структуру выручки за 2007 год и прогноз выручки на 2008 год. Из него следует, что доля "Газпрома" в портфеле заказов "Стройтрансгаза" продолжит сокращаться. Еще в 2006 году монополия была основным заказчиком "Стройтрансгаза" - на нее приходилось 69% его выручки. Однако в 2007 году эта доля резко упала. Вместо предсказанных в июле 24% доля доходов от работы с "Газпромом" в выручке составила 18%. Скорректирована была и оценка доли зарубежных проектов в выручке - 26% вместо 31%. В этом году, судя по презентации, ситуация не изменится. Прогнозная выручка составит 39,97 млрд руб., и лишь 14% ее придется на заказы "Газпрома". Доля зарубежных контрактов также сократится и составит всего 21%. Падение доли "Газпрома" и зарубежных проектов компенсируется относительным ростом выручки от нефтяных заказов. Если в 2006 году на них приходилось всего 20% выручки, то в июле 2007 года называлась цифра 41%, а по реальным итогам доля составила 54%. В этом году, прогнозирует компания, на российский нефтяной сектор придется 50% ее выручки.

"Промсвязьнедвижимость" ушла на склад

"Промсвязьнедвижимость" (ПСН) планирует к 2011 году построить на 265 га в Солнечногорском районе Подмосковья вблизи деревни Радумля одноименный логистический комплекс общей площадью 750 тыс. кв. м, рассказали "Ъ" сразу несколько консультантов складской недвижимости. По их информации, первая фаза, рассчитанная на 2008-2009 годы, предусматривает строительство 280 тыс. кв. м. Президент "Промсвязьнедвижимости" Майкл Голомб подтвердил наличие проекта "Радумля" в девелоперском портфеле компании, но подробно комментировать его не стал. О планах ПСН в районе Радумли знает гендиректор представительства британской Parkridge Holdings (строит комплекс на 150 тыс. кв. м на Ленинградском шоссе) Алексей Новиков. Руководительской складской недвижимости Colliers International Максим Шакиров оценивает объем инвестиций в складской проект ПСН в $675-900 млн. Сейчас склады - один из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов в Подмосковье, отмечают эксперты. Ставка капитализации складских объектов (cap rate) составляет 10-12%, тогда как офисных - 8,5%, торговых центров - 9%, говорит партнер Knight Frank Роман Бурцев.

У Дойче Банка отбирают кадры

Российский Дойче Банк покидают ключевые менеджеры. В ближайшее время будет объявлено об уходе соруководителя инвестблока Дмитрия Снесаря и первого зампреда правления Юрия Соловьева. Исход топ-менеджеров из Дойче Банка продолжается уже год и ослабляет его позиции на рынке. Теперь Дойче Банк подыскивает замену сразу на несколько руководящих должностей. По словам источников "Ъ" в кадровых агентствах, Чарльз Райан уже сделал предложение о работе бывшему главе РосАЭЗ Михаилу Мишустину. Встречи проводились также со многими высокопоставленными чиновниками из Минэкономразвития, Минфина и президентской администрации, однако конкретные кандидатуры пока не утверждены. "Обидно, что профессионалы покидают такие крупные структуры",- говорит президент группы "Ренессанс Капитал" Игорь Сагирян. Он отмечает, что клиенты привыкают работать с определенными инвестбанкирами и доверяют лишь им. В прошлом году, после ухода Ильи Щербовича, Дойче Банк ослабил свои позиции на рынке. По данным аналитического агентства Dealogic, по итогам прошлого года банк занял шестое место в рэнкинге банков на рынке M&A, осуществив 19 сделок объемом $24,914 млрд. В 2006 году Дойче Банк безоговорочно занимал первую позицию.

Украина перекрыла Rosukrenergo доступ в ЕС

Вчера пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин Землянский сообщил "Ъ", что лично видел постановление кабинета министров N163 от 12 марта "О реализации импортированного природного газа на территории Украины". В документе говорится, что "с 1 января газ Rosukrenergo используется исключительно для удовлетворения потребностей потребителей Украины в соответствии с балансом газа на 2008 год". Как передало информагентство "Украинские новости", этим же постановлением государственной таможенной службе Украины поручается с марта проводить предварительное таможенное оформление газа, поступающего в газотранспортную систему, исключительно для "Нафтогаза Украины" по цене $179,5 за тыс. кубометров. Эксперты склонны полагать, что украинский премьер Юлия Тимошенко таким образом приняла все меры для полной ликвидации Rosukrenergo. Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин назвал ее действия "вбиванием в Rosukrenergo осинового кола". Накануне Юлия Тимошенко исключила из соглашения с "Газпромом" от 12 марта пункт об отборе газа из украинских хранилищ и транзит Rosukrenergo газа через Украину европейским потребителям.

Голландцы покупают страховщика с долгами

На страховом рынке готовится очередная сделка по покупке иностранным инвестором страховщика. Голландская финансовая группа TBIH Financial Services N.V. собирается купить крупный пакет акций "Русской страховой компании" (РСК). Участники рынка оценивают российскую компанию в $100 млн - РСК могла бы стоить дороже, если бы не взяла на себя долги проблемного страховщика ОСАГО - компании "Зенит". "Иностранные покупатели РСК с нами не консультировались,- заявил "Ъ" заместитель главы РСА Андрей Батуркин,- однако правильнее было бы, если бы такие консультации имели место". По оценкам союза, долги "Зенита", которые взяла на себя РСК, оцениваются в 200 млн руб. По словам директора департамента рейтингов финансовых институтов агентства "Эксперт РА" Павла Самиева, история с долгами "Зенита" с имиджевой точки зрения несколько подрывает привлекательность РСК в глазах покупателей. "Впрочем, для TBIH эта инвестиция скорее окажется среднесрочной,- говорит он,- через 3-4 года РСК, скорее всего, будет перепродана новым владельцам".

Российская газета

След полония взяли в Нью-Йорке

Александр Литвиненко сам отравился изотопом полония-210, поскольку занимался контрабандой этого вещества, - такой сенсационный вывод сделали вчера журналисты известной газеты "Нью-Йорк сан". Версия прозвучала в Америке явным диссонансом на фоне многочисленных публикаций, которые давно записали в убийцы Литвиненко российского гражданина Андрея Лугового. Издание "Нью-Йорк сан" - это, конечно, не "Вашингтон пост", но и не желтый листок. Свою громкую публикацию журналисты делали не глядя из кабинета, они командировали в Россию для полноценного журналистского расследования своего корреспондента Эдварда Эпстайна. Судя по публикации, автор статьи получил доступ ко многим документам, касающимся дела Литвиненко. В распоряжении Эпстайна оказался в том числе и запрос Великобритании об экстрадиции Лугового. Проанализировав его, автор заключает, что представленные Лондоном доказательства вины Андрея Лугового в убийстве Александра Литвиненко "ошеломляюще слабы". "Может быть, Великобритания не хотела делиться информацией, которая бы привела к разглашению разведывательных источников, - пишет американский журналист. - Но почему она отказалась поделиться с русскими такими элементарными свидетельствами, как данные судебно-медицинской экспертизы, медицинское заключение и данные об уровне радиации?" Автор статьи отклоняет как неубедительные и все обвинения в адрес России ближайшего соратника Бориса Березовского Алекса Гольдфарба, с подачи которого строили свои "обличительные" антироссийские статьи многие американские газеты.

РБК-Daily

Deutsche Bank пытался купить Bear Stearns

Похоже на то, что Deutsche Bank (DB) намерен в полной мере оправдать свой нынешний имидж финансового института, без потерь справившегося с невзгодами финансового кризиса. По сведениям из банковских кругов, лидер немецкого рынка был единственным европейским конкурентом в ходе схватки за приобретение сильно пострадавшего от ипотечного кризиса инвестбанка Bear Stearns (BS). Впрочем, при определенном стечении обстоятельств сделка эта вполне еще может состояться. Одновременно DB продолжает укреплять свои позиции в китайском Hua Xia Bank. По имеющейся в Handelsblatt информации, Deutsche Bank прекратил переговоры о покупке BS лишь к вечеру минувшей субботы. Аналитики полагают, что эта попытка свидетельствует о силе DB. Сам же немецкий банк от комментариев на эту тему воздержался. Многое говорит о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выступала в качестве организатора продажи BS, не хотела, чтобы в тендере победили европейцы. И, как говорят осведомленные источники, ФРС в качестве условия для покупки BS требовала открытия кредитных линий на 100 млрд долл., и из всех европейских банков, которые были бы в состоянии с этим справиться, согласие дал только ведомый швейцарцем Йозефом Аккерманном DB. В тендере победил, в конце концов, инвестбанк JP Morgan из Нью-Йорка, которому приписывают особую близость к ФРС.

Индийцы сдались

Белорусская калийная компания (БКК, единый экспортный трейдер "Уралкалия" и "Беларуськалия") договорилась о повышении долгосрочных цен на калийные удобрения для индийской IPL до 625 долл. за тонну - рост более чем в 2,3 раза. При этом новый уровень цен даже побил установленный на днях рекорд цен на спотовом рынке - 600 долл. для Бразилии. Как сообщила вчера БКК, ей удалось заключить новый контракт с индийской IPL на поставки хлористого калия с мая 2008 года до марта 2009 года. По сравнению с действующим сейчас контрактом, заключенным в июне 2007 года, цена поставок выросла на 355 долл., до 625 долл. за тонну. Объем поставок составит 750 тыс. т хлоркалия, при этом доля "Уралкалия" в поставках будет определена позже. Общий объем поставок БКК в Индию составляет около 1,2 млн т в год. Индия не случайно пошла на заключение нового контракта до окончания действующего, хотя раньше всегда дожидалась установления цен для Китая. "Если бы переговоры с Индией начались в мае--июне, им могло не достаться требуемых объемов", - говорит источник РБК daily, близкий к БКК.

Финам

Правительство РФ не смогло удержать рост цен на хлеб

Правительство РФ больше не может удерживать рост цен на хлеб и другие продукты питания. В некоторых регионах России стоимость хлебобулочных изделий увеличилась на 20%. И все это несмотря на то, что, по официальной информации, цены на продукты питания должны быть разморожены только в мае этого года. Помимо увеличения стоимости продуктов питания, поднялись и цены на энергоносители и транспортные услуги. Кроме того, на биржах зерновые пользуются беспрецедентным спросом. "Это связано с сокращением запасов пшеницы в Европе и нехваткой плодородных земель, что привело к вывозу российского зерна, - рассуждает управляющий партнер НКГ "2К Аудит - Деловые консультации" Иван Андриевский. До введения ограничительных пошлин на экспорт российский интервенционный фонд успел заметно уменьшиться, что вызвало резкий скачок цен на зерно". Сейчас одна из основных задач руководства страны - стабилизировать цены на социально-значимые продовольственные товары, заявил на заседании правительства 20 марта премьер-министр Виктор Зубков. "Надо сказать, что цены растут постоянно, но как только поднимутся цены на хлеб - начинается крик: "Караул, цены поднялись!" Поэтому мы должны принять самые энергичные меры, как нам спасти сегодня сельское хозяйство", - сказал он. Специалисты считают: несмотря на поставленные задачи, руководству страны не удастся в ближайшее время остановить рост цен на продукты. Наоборот, ожидается, что россиянам с каждым месяцем придется все больше и больше тратиться на продовольствие. По прогнозам чиновников, в марте инфляция составит 1-1,2%, причем, основным объектом подорожания будут продукты питания.

Игра в кошки-мышки закончена: Банки раскроют реальную стоимость кредитов

Вчера Госдума приняла законопроект об обязательном раскрытии банками реальной (эффективной) процентной ставки кредита. Такая мера, по мнению властей, поможет оздоровить ситуацию на рынке потребительского кредитования. Раскрываемая информация о стоимости кредита должна учитывать все затраты заемщика, связанные с получением и обслуживанием кредита, в соответствии с условиями договора. Раскрытие информации должно защитить интересы граждан и обеспечить получение достоверной информации об условиях кредитования еще до заключения договора. Данный закон позволит снизить риски невозврата кредитов. История с "дутыми" кредитами тянется не первый год. Вопрос о недобросовестной банковской конкуренции Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подняла еще в 2005 году. В ходе проверок было установлено, что публично объявляемые кредитные ставки далеки от итоговых. В результате весной 2006 г. ФАС совместно с ЦБ РФ рекомендовали банкам предоставлять клиенту подробную информацию обо всех расходах по кредиту, то есть с учетом комиссии за открытие и ведение счета, накруток, платежей, штрафов по просрочкам и в пользу третьих лиц (страховщиков, оценщиков) и др.). Однако, рекомендации носили добровольный характер, а потому банки не торопились исполнять предписания. Дополнительное развитие ситуация получила в прошлом году, когда в банковской среде заговорили про массовые безнадежные кредиты. По итогам 2006 г. россияне задолжали банкам почти 37 миллиардов рублей, что от общей суммы выданных кредитов в 1 трлн. 400 млрд. рублей составляет порядка 2,6%. Конечно, такие показатели критическими не назовешь, но, по данным Минфина, просроченная задолженность по потребительским кредитам в России растет на 9% в месяц, в то время как объемы кредитования - всего лишь на 5%.

ФАС покушается на монополию "Газпрома"

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработали концепцию, согласно которой в России будет покончено с монополией на экспорт газа. Сейчас в ФАС рассматриваются несколько механизмов допуска независимых производителей к трубопроводным мощностям "Газпрома". После обсуждения концепции с Минэкономразвития и Минпромэнерго будет выбран самый оптимальный механизм и, возможно, уже в мае 2008 года в Думу будут внесены соответствующие поправки к закону "Об экспорте газа". Монополия "Газпрома" на экспорт голубого топлива была закреплена летом 2006 года. Согласно отчету госкомпании, в 2006 году "Газпром" внутри России покупал газ в среднем за 1125 руб. за 1 тыс. куб. м., а потребителям в Европе продавал по 6873 руб., сейчас 1629 руб. и 8225-8695 руб. соответственно. Независимые производители утверждают, что ликвидации монополии в экспорте газа может стимулировать добычу газа, так как при сегодняшнем положении им просто не выгодно наращивать объемы добычи. И пока это главный аргумент, который говорит в пользу поправок, предлагаемых ФАС. "Рост добычи не безграничен, и, чтобы "Газпрому" выполнить экспортные контракты, особенно, если у него появятся новые рынки сбыта, например, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, рано или придется привлекать к выполнению этих контрактов и газ независимых производителей. Также до сих пор не ясна сырьевая база для газопровода "Южный поток", который политически и экономически значим для России. А на каспийском шельфе, с которого преимущественно может поставляться газ в Южную Европу, независимые производители работают не менее активно, чем Газпром", - высказала свое мнение начальник отдела фундаментального анализа ФК "Открытие" Наталья Мильчакова.

Связьинвест: Новый год, старая история

В минувший четверг, 13 марта, министр связи РФ Леонид Рейман в беседе с журналистами высказал предположение о том, что приватизация Связьинвеста вернется на повестку дня после формирования нового Кабинета в мае. Это заявление сразу же вернуло МРК интерес со стороны инвесторов, что выразилось в стремительном росте котировок их акций. Однако, аналитики достаточно скептически смотрят на подобную перспективу. "В выступлении Реймана ничего конкретного о приватизации сказано, по сути, не было, - считает аналитик отдела анализа финансовых рынков ОАО АКБ "Связь-Банк" Максим Гребцов. - В предположения, что в мае вопрос Связьинвеста будет решен, верится с трудом. Сколько лет подряд тема приватизации компании становится драйвером локального роста, а воз, как говорится, и ныне там". По мнению экспертов Альфа-Банка Ивана Шувалова и Константина Белецкого, заявления Реймана указывают скорее на торговую идею по МРК, чем на изменение фундаментальных показателей. И все же, несмотря на то, что вопрос о приватизации Связьинвеста остается более чем открытым, аналитики прогнозируют повышенное внимание к телекомам со стороны участников рынка в ближайшие два-три месяца. Дополнительный интерес к сектору подогревают и еще ряд факторов. По итогам 2007 г. и за период с начала 2008 г. сектор был аутсайдером российского фондового рынка. "Потеря интереса инвесторов к сектору в минувшем году, выраженная в устойчивом понижательном тренде, наблюдалась на рынке с апреля 2007 г., причем даже несмотря на фундаментальную привлекательность операторов. В результате по итогам 2007 г. индекс РТС существенно обогнал динамику МРК", - отмечают в "АнтантаПиоглобал".

Допустят ли иностранцев к стратегическим областям экономики?

61% россиян убеждены, что в российском военно-промышленном комплексе недопустимо участие иностранного капитала. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения совместно с исследовательской компанией "IFORS". В опросе ВЦИОМА приняли участие госчиновники, инвесторы и представители СМИ. В России есть определенный диссонанс: с одной стороны, декларируемый рыночный курс, а с другой - неготовность общественности к свободной продаже и торговле, к допуску иностранцев в основные отрасли. По мнению руководителя аналитического департамента Центра Политических технологий Татьяны Становой, этот диссонанс пришлось прикрывать некими мерами по защите национальной экономики. Сначала руководство страны стремилось отрегулировать отношения по линии соглашения о разделе продукции (то есть работа на шельфах), прежде всего, это касалось ТЭК. Затем, с введением серьезного государственного элемента в экономику России, вопрос встал о доступе иностранце к недрам РФ. Тогда и началась серия запретительных мер со стороны Госдумы и Президента страны. "Она выразилась, прежде всего, в составлении списка стратегических объектов, доступ к которым иностранцам запрещен вообще, или разрешен частично, - анализирует директор Центра политической информации Алесей Мухин. - Эти списки периодически менялись, дополнялись, сокращались, что зависело от позиции таких органов, как Министерство природных ресурсов, ФСБ и других. То есть, тех, кто заинтересован в сокращении или расширении данных списков". Сейчас ситуация в этой области по-прежнему не урегулирована. Эксперт отмечает, что иностранцы подают данную проблему, как ухудшение инвестиционного климата в РФ, а для российского руководства - это соблюдение основ национальной безопасности. "Насколько здесь можно найти общие моменты мы увидим по мере принятия законодательства в этом отношении. Что касается списка - он не окончательный и, скорее всего, будет корректироваться с течением времени. И это нормально", - полагает Алексей Мухин.

Би-би-си

ФСБ обвинила в шпионаже сотрудника ТНК-ВР

Обвинения в промышленном шпионаже предъявлены сотруднику британской части нефтяной компании ТНК-ВР, а также руководителю одного из проектов Британского совета. Центр общественных связей ФСБ сообщил в четверг, что обвиняемые - граждане России братья Заславские, имеющие также паспорта Соединенных Штатов. "Указанные лица осуществляли незаконный сбор закрытой коммерческой информации в пользу ряда иностранных нефтяных и газовых компаний в целях получения ими конкретных преимуществ перед российскими конкурентами, в том числе на рынках стран СНГ", - утверждается в сообщении ЦОС ФСБ. В нем также указывается, что братья Заславские были задержаны 12 марта при попытке получения закрытой информации, составляющей коммерческую тайну, от гражданина России - сотрудника одного из режимных предприятий нефтегазового комплекса. В тот же день они были освобождены под подписку о невыезде, а 18 марта им были предъявлены обвинения, сообщает ФСБ. По информации российской спецслужбы, именно в рамках этого дела 19 марта были проведены обыски в московских офисах ТНК-ВР и "ВР-трейдинг". Глава пресс-службы ТНК-ВР Владимир Бобылев не стал комментировать Русской службе Би-би-си ситуацию вокруг сотрудника компании Ильи Заславского.

Pepsi покупает треть российского рынка соков

PepsiCo и Pepsi Bottling Group (PBG) заплатят 1,4 млрд долларов за 75,5% компании "Лебедянский", крупнейшего в России производителя соков. Акции продают четыре крупнейших акционера компании. По условиям сделки, Pepsi покупает только соковый бизнес "Лебедянского". Бывшие акционеры компании остаются владельцами мощностей по производству детского питания и минеральной воды. Участники рынка говорят, что основатели "Лебедянского" хотят оставить себе бизнес по производству детского питания как наиболее перспективный и вложить в его развитие часть полученных от PepsiCo средств. Как ожидается, слияние произойдет не ранее третьего квартала 2008 года. В случае успешного выделения бизнеса по производству детского питания и минеральной воды PepsiCo и PBG в обязательном порядке сделают всем другим акционерам компании предложение о выкупе оставшихся акций вскоре после завершения сделки. Это может увеличить общую долю PepsiCo и PBG в "Лебедянском" до 100%. (Также "Ведомости" "Лебедянский" для PepsiCo)

Лондон выясняет, кто нажился на ложных слухах в Сити

Британское Управление финансового надзора (FSA) начало расследование по вопросу о том, не стал ли лондонский Сити жертвой слухов, которые распускались с целью обрушить акции крупных банков. Заявление, дезавуирующее эти слухи, издал накануне Банк Англии, управляющий которого Мервин Кинг встречается в четверг с директорами крупнейших британских банков. Ожидается, что банкиры согласятся с необходимостью заверить инвесторов в том, что английский центробанк в случае необходимости окажет помощь коммерческим банкам. Банкиры добиваются от Мервина Кинга обещания, что если какое-то британское кредитное учреждение столкнется с дефицитом средств, Банк Англии окажет ему финансовую поддержку. Анджела Найт, генеральный директор Британской ассоциации банкиров, в интервью Би-би-си выразила уверенность в том, что центробанк в случае необходимости именно так и поступит. "Банк Англии всерьез настроен на поддержание уверенности, - говорит она. - В конце концов, у нас мощные, хорошие банки. Но, я бы сказала, мы столкнулись с необычной ситуацией на кредитном рынке". В преддверии встречи руководство Банка Англии объявило, что увеличивает свои стандартные еженедельные фонды, доступные для коммерческих банков, на 5 млрд. фунтов стерлингов (почти 10 млрд. долларов), благодаря чему общая сумма, выставляемая в четверг на кредитный аукцион, достигает 11 млрд. фунтов.

ИноСМИ

Трубопровод Мажино ("The Wall Street Journal", США)

Трубопровод Nabucco стоимостью 7,4 млрд. долларов, задуманный как средство обороны перед господством России в сфере поставок газа в ЕС, все больше напоминает новую линию Мажино. Дело не только в том, что Россия охватывает этот трубопровод протяженностью 3000 км с северного и южного фланга собственными конкурирующими проектами. В конце концов, пропускная способность Nabucco должна составить 31 млрд. кубометров газа в год. Газ будет доставляться из Центральной Азии через Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию на газораспределительный узел в Австрии. Между тем, предполагается, что к 2020 г. рост спроса на газ в ЕС в несколько раз превысит эту цифру. Поэтому эту задачу не выполнит ни Nabucco, который должен быть введен в строй в 2013 г., ни любой другой отдельно взятый проект. Нет, проблема здесь в том, что Nabucco продемонстрировал неспособность ЕС выступить единым фронтом по вопросу энергетической безопасности. Хотя лидеры ЕС говорят, что для Европы этот проект имеет высочайший приоритет, европейские столицы вызывают жалость своей неспособностью сплотиться вокруг него.

Оттепели в отношениях между США и Россией не будет ("Khaleej Times", Объединенные Арабские Эмираты)

Отсутствие прогресса в переговорах между США и Россией по вопросу противоракетной обороны означает, что на горизонте нет никакой оттепели, и дипломатические отношения между странами будут продолжать становиться все холодней. Следует отметить, что главной причиной ссоры Москвы с Вашингтоном стали планы США разместить в Польше и Чехии противоракетный 'щит', что, по мнению России, означает, несмотря на все заверения американцев, опасное усиление позиции США на ее заднем дворе. Когда переговоры в Москве не достигли ожидаемого эффекта и не смогли растопить лед, никого уже не удивило, что вопрос о замене договора СНВ от 1994 года также ничуть не продвинулся. Отношения между США и Россией сейчас находятся в низшей точке с момента падения советской империи. О надеждах на изменения в связи с избранием Дмитрия Медведева, похоже придется забыть. Как многие полагают, Медведев вряд ли пойдет на демонстративный отход от путинской манеры ведения дел, что означает, что противостояние с Вашингтоном будет продолжаться еще как минимум какое-то время.

Президент обещал поддержать стремление Грузии в НАТО ("The Washington Post", США)

Вчера Президент Буш выразил поддержку намерению Грузии со временем вступить в НАТО. Тем не менее остается неясным, будет ли он пытаться инициировать процесс на ближайшем саммите альянса, который пройдет в следующем месяце в Бухаресте. Президент России Владимир Путин дал понять, что он не доволен перспективой вступления в НАТО Украины и Грузии - бывших сателлитов Советского Союза. Возможность конфликта с Россией вызвала колебания по этому вопросу у некоторых стран-членов альянса. По итогам состоявшейся вчера в Овальном кабинете встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш заметил, что он рад будет однажды увидеть Грузию членом НАТО. 'Я уверен, что НАТО выиграет от членства Грузии в ней. Я уверен, что Грузия выиграет, став частью НАТО. И я сказал президенту, что вскоре я сообщу это собравшимся в Бухаресте', - заявил Буш. Саакашвили поблагодарил Буша за поддержку 'стремления Грузии в НАТО'. Однако представители Белого дома тут же дали понять, что решение о том, будут ли Грузии и Украине предложены 'дорожные карты' для вступления в НАТО пока не принято. Под 'дорожными картами' имеются в виду списки мероприятий, которые эти страны должны будут осуществить в течение нескольких ближайших лет. По мнению одного из исследователей российско-американских отношений, Буш старается продемонстрировать свою поддержку Грузии и Украины, но при этом не хочет рисковать разрывом с Путиным, который в следующем месяце должен посетить саммит.