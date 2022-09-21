Москва, , 09:35 — REGNUM Работники организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогут претендовать на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, следует из указа президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях)», — следует из документа.

При этом, говорится в указе, категории граждан РФ, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определяются правительством.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе видеообращения глава российского государства Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.