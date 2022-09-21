Москва, , 09:40 — REGNUM Россия принимает меры для увеличения объёмов перевозок по Северному морскому пути. Об этом посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил в опубликованном 21 сентября интервью РИА Новости.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, уже не первый год наблюдается тенденция на увеличение грузопотока по Северному морскому пути. В 2021 году был зафиксирован рекордный объём перевозок — свыше 33,5 млн тонн. За первые шест месяцев текущего года перевезено свыше 22 млн тонн.

«Предпринимаются необходимые меры для дальнейшего увеличения этих объёмов», — сказал Корчунов.

Северный морской путь — кратчайший путь между Европой и Азией и самый самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и Европейской частью России.

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