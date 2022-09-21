Москва, 21 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Главное послание Владимира Путина западным политикам состоит в том, что Россия применит для защиты своей территориальной целостности все имеющиеся средства, в том числе ядерное оружие, отметил 21 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Ядерный чемоданчик

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Как сообщалось ранее, 21 сентбря в своем обращении к гражданам России президент заявил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну.

«Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно. Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на [территории б. УССР], которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам народ [б. УССР] превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной», — сказал президент.