Путин: Запад дал прямое указание Киеву сорвать все договоренности с Россией
Москва, 21 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Страны Запада дали киевскому режиму прямое указание сорвать все договоренности с Россией, которые были достигнуты в ходе переговоров. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР.
Kremlin.ru
Владимир Путин
Уже после начала СВО (специальной военной операции — ред.), в том числе на переговорах в Стамбуле представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно, и эти предложения касались обеспечения безопасности России, наших интересов.
Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад. После достижения определенных компромиссов Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности. [Территорию б. УССР] стали еще больше накачивать оружием. Киевские режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что политика запугивания и террор киевского режима на территории б. УССР принимают всё более страшные и варварские формы.