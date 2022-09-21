Москва, 21 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Страны Запада дали киевскому режиму прямое указание сорвать все договоренности с Россией, которые были достигнуты в ходе переговоров. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР.

Kremlin.ru Владимир Путин

Уже после начала СВО (специальной военной операции — ред.), в том числе на переговорах в Стамбуле представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно, и эти предложения касались обеспечения безопасности России, наших интересов.

Владимир Путин Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад. После достижения определенных компромиссов Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности. [Территорию б. УССР] стали еще больше накачивать оружием. Киевские режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что политика запугивания и террор киевского режима на территории б. УССР принимают всё более страшные и варварские формы.