Москва, , 09:31 — REGNUM Минэкономразвития России прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал в 2022 году в пределах 2%, в 2023 году небольшой минус с переходом к росту с 2024 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Совфеда по экономполитике.

Максим Решетников Официальный сайт Минэкономразвития России

«На сегодняшний момент по цифрам инвестиционной активности у нас в первом полугодии вопреки оценкам многих, да и, честно говоря, и нашим во многом ожиданиям, у нас плюс 4% рост инвестиций за второй квартал. Мы детально изучали, в чем причины, как, почему. Действительно, предприятия максимально ускорили реализацию проектов, то, что можно было завершить — завершали», — заявил Решетников.

По его словам, во втором полугодии «вряд ли удастся удержать такую плюсовую динамику».

«Поэтому мы ожидаем некоторого снижения в целом по году, но думаю, что это будет в пределах 2%, что, учитывая текущую ситуацию, весьма и весьма неплохо», — сказал министр.

Министерство ожидает в 2023 году процесс восстановления.

«Но пока мы тоже ожидаем, что окажемся в слабо отрицательной зоне, ну, а с 2024 года — возобновление, после всех этих проектирований и новых вводных для экономики ожидаем рост инвестиций, при этом этот рост будет опережать рост валового внутреннего продукта, поскольку ожидаем, конечно, за счет инвестиций», — уточнил Решетников.

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