Москва, 21 сентября 2022, 09:31 — REGNUM Минэкономразвития России прогнозирует снижение инвестиций в основной капитал в 2022 году в пределах 2%, в 2023 году небольшой минус с переходом к росту с 2024 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Совфеда по экономполитике.
«На сегодняшний момент по цифрам инвестиционной активности у нас в первом полугодии вопреки оценкам многих, да и, честно говоря, и нашим во многом ожиданиям, у нас плюс 4% рост инвестиций за второй квартал. Мы детально изучали, в чем причины, как, почему. Действительно, предприятия максимально ускорили реализацию проектов, то, что можно было завершить — завершали», — заявил Решетников.
По его словам, во втором полугодии «вряд ли удастся удержать такую плюсовую динамику».
«Поэтому мы ожидаем некоторого снижения в целом по году, но думаю, что это будет в пределах 2%, что, учитывая текущую ситуацию, весьма и весьма неплохо», — сказал министр.
Министерство ожидает в 2023 году процесс восстановления.
«Но пока мы тоже ожидаем, что окажемся в слабо отрицательной зоне, ну, а с 2024 года — возобновление, после всех этих проектирований и новых вводных для экономики ожидаем рост инвестиций, при этом этот рост будет опережать рост валового внутреннего продукта, поскольку ожидаем, конечно, за счет инвестиций», — уточнил Решетников.
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