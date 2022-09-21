Нью-Йорк, США, , 09:31 — REGNUM 20 сентября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, находящийся в Нью-Йорке, встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Ким Ын Хе.

Антониу Гутерреш Un.org

В ходе 25-минутной встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове.

Президент Южной Кореи выразил благодарность главе ООН за поддержку усилий по налаживанию мира на Корейском полуострове.

Юн Сок Ёль отметил, что не только Южная Корея, но и международные финансовые организации и страны Северо-Восточной Азии не пожалеют средств для КНДР, если Пхеньян откажется от ядерного оружия.

Он также заявил о готовности продолжать работу по возвращению КНДР за стол переговоров. Вместе с тем южнокорейский лидер призвал генсека ООН поддержать единый жёсткий ответ всего мирового сообщества в случае проведения Пхеньяном ядерных испытаний или совершения других действий, связанных с ядерным оружием.

В свою очередь, Антониу Гутерреш заявил, что Южная Корея может доверять ООН, которая в рамках Совета Безопасности ООН примет решительные меры, если возникнет угроза миру и свободе.

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