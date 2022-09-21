Москва, , 09:29 — REGNUM Граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус и гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Об этом 21 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ОПК в Кремле.

«Граждане РФ, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус и все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, «должны быть решены правительством незамедлительно». Кроме того, правительству и Минобороны даны поручения в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР.

«Он должен быть таким же как у кадровых военных», — отметил президент.

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