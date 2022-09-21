21 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Жители Дальнего Востока, обсуждая тему предстоящих референдумов по воссоединению республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией, высказались, что никакого кризиса не будет, и призвали население не паниковать.

Алексей Иванов, , 09:36 — REGNUM В соцсетях дальневосточники активно обсудили новость о предстоящих 23–27 сентября референдумах по воссоединению Луганской и Донецкой Народных Республик, освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей с Россией. Пользователи ответили паникёрам и тем, кто предрекает кризис.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Читайте также: Защита Донбасса и референдумы по воссоединению с Россией — трансляция

«И это чудесно!» — написал пользователь Александр в телеграм-канале АСТВ. ру в комментариях к сообщению о предстоящих референдумах.

«Всегда готовы!!!!!» — прокомментировал Сашка_я Александр.

«Страшно, конечно. Но! Людей убивают. Там уже много лет убивают людей. Гибнут дети, вся земля залита кровью. Никто, кроме матушки России, этот ужас не остановит. Видимо, судьба наша такая», — считает Anzhela Zabalueva.

Некоторые пользователи предрекают кризис после проведения референдумов по воссоединению республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией, но им отвечают, что ничего страшного не произойдёт.

«Ждём кризис, как в 2014 году», — написал пользователь Все прекрасно.

«Какой там был кризис, что-то не заметила…» — ответила neizvestnsya.

«Не разводите панику», — добавил Мариус.

«Дорого нам обойдётся это объединение… Готовимся, люди!» — написал Сергей.

«Как говорится, не дороже денег. Вот вы, Сергей, пожалеете денег на объединение своей семьи? Так и здесь — для многих людей Родина это не только Большой Дом, но и Большая Семья», — ответил на предыдущий комментарий Виталий Иванович Иванов.

Жители Донбасса Andrew Butko

«Помните из истории, как поступали с паникёрами во время Великой Отечественной войны? Я только недавно начал ясно понимать, почему всёпропальщиков и прочих паникёров в период Великой Отечественной войны расстреливали без следствия и суда. Это не была безжалостная жестокость. Это были спасательные мероприятия.

К сожалению, «панические атаки» в условиях боевых действий обычно невозможно купировать легко, быстро и просто. В то же время «панические атаки» неимоверно заразны («наведённая психоиндукция»). Паника может охватить огромную массу людей, как лесной пожар. И тогда уже точно всё накроется медным тазом.

Почти единственный эффективный способ резко абортировать панику — это расстрелять паникёра на виду у заразившихся паникующих. Вид реальной опасности, в отличие от опасности воображаемой, быстро отрезвляет паникующую ширнармассу. Выглядит ужасающей жестокостью, но иначе от паники погибнут многие, не только лишь один паникёр. Нравится нам это или нет, но таково реальное лицо кризисных ситуаций», — добавил пользователь Виталий Иванович Иванов.

«Я вот тут вообще думаю: если всё вернуть до границы 1922 года — что там от б. УССР останется? Ничего. Пару мухосрансков, кишащих бандеровскими змеями», — написал Рихард Вагнер.

«Пора бы уже за Аляской пойти, она нам тоже пригодится», — предложила ViktoriYА.

«В общем, глобус в этом году лучше не покупать», — пошутил в телеграм-канале «NewSakh.com Чат» пользователь Army Eye.

«Контурные карты тоже», — добавила Ивасишина Марианна.

Есть и негативные комментарии по поводу проведения референдумов на территории Донбасса. Таким авторам ответил пользователь Buzzer: «Вообще, вот вам люди хорошая цитата от красавчика Бодрова: «Во время войны нельзя говорить плохо о своих, никогда, даже если они не правы. Даже если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень простой принцип, он очень старый и примитивный, но это так».

«По-моему, речь идёт о том, чтобы военные действия таким образом закончить: граница сдвигается, и речь пойдет уже о нападении на российские территории. Начнутся переговоры, долгие и тягучие, замораживание на годы», — написал в телеграм-канале Владивостокская ДВладивосток.

«Донбасс возвращается домой. Никто не сомневается в итогах референдума. Новейшая история России творится на глазах», — написал в своём телеграм-канале политолог Олег Николаев.

«Донбасс возвращается в родную гавань», — прокомментировал председатель думы Сахалина Андрей Хапочкин.