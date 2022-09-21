Москва, 21 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Для тех, кто ведет ядерный шантаж против России, роза ветров может развернуться в их сторону. Об этом сегодня, 21 сентября, в ходе своего телеобращения к гражданам страны заявил президент РФ Владимир Путин.

Mil.ru Ядерное оружие

По его словам, те, кто пытаются шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону.

«В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родине, нашему Отечеству», — подчеркнул Путин.

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