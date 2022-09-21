Москва, , 09:26 — REGNUM Политика запугивания и террор киевского режима на подконтрольной ему территории бывшей УССР принимают всё более страшные и варварские формы. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения по поводу референдумов на освобожденных территориях б. УССР.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главные цели спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР остаются неизменными.