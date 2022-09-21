Москва, 21 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Политика запугивания и террор киевского режима на подконтрольной ему территории бывшей УССР принимают всё более страшные и варварские формы. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения по поводу референдумов на освобожденных территориях б. УССР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что главные цели спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР остаются неизменными.