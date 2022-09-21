Москва, , 09:25 — REGNUM Террор киевского режима принимает все более страшные формы, заявил 21 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего обращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР 21 сентября.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политика запугивания и террор на [территории б. УССР] приобретают массовые формы», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин отметил, что он будет говорить о защите суверенитета и целостности России, а также о поддержке стремления жителей нашей страны самостоятельно определять своё будущее.

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