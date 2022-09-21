Париж, , 09:24 — REGNUM Последствия конфликта на территории б. УССР затронут всех. Об этом в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Бывшая территория УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Французский лидер указал, что «военный конфликт на [территории б. УССР] имеет драматические последствия в сферах энергетики, продовольствия, экономики».

«Он [конфликт] более далёк для многих из вас, но все мы столкнёмся с прямыми последствиями этого конфликта, поэтому каждый должен внести свой вклад, чтобы добиться его завершения», — подчеркнул Макрон.

Он также добавил, что в настоящее время в мире идёт более полусотни гражданских войн.

«Сейчас на планете идёт 55 гражданских войн. 100 млн человек находятся в положении перемещённых лиц. 345 млн человек переживают острый голод, в том числе 153 млн детей», — указал президент Франции.

По словам французского лидера, мировое сообщество ответственно за оказание помощи наиболее уязвимым государствам в том, чтобы справиться со всеми этими вызовами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за конфликта на территории б. УССР мир может разделиться. Глава Пятой республики призвал мировое сообщество отказаться от деления мира на противоборствующие блоки и альянсы.

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