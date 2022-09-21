Москва, 21 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Россия обладает различными средствами поражения и использует их, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Наша страна обладает различными средствами поражения. Мы используем все имеющиеся средства», — сказал президент.

Он подчеркнул, что это утверждение не является блефом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России подписал указ о начале частичной мобилизации.