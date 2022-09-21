Пермь, , 09:21 — REGNUM Годовая инфляция в Пермском крае замедляется четвёртый месяц подряд. В августе она составила 15,4% после 16,3% в июле, сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Инфляция © ИА REGNUM

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в августе снизился относительно предыдущего месяца на 0,86% — до 17,07%. Темп прироста цен на непродовольственные товары в августе 2022 года снизился на 1,43% — до 17,17%. Годовой темп прироста цен на услуги в августе 2022 года сократился на 0,44% - до 10,42%.

На динамику инфляции в регионе повлияли расширение предложения на отдельных товарных рынках, укрепление рубля, охлаждение потребительского спроса, а также снижение общего уровня процентных ставок в экономике.

Добавим, годовая инфляция в России в августе составила 14,30%, в Приволжском федеральном округе — 14,78%.