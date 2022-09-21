Джакарта, , 09:19 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск генерал Дудунг Абдурахман встретился с голландским генерал-лейтенантом Мартином Вейненом, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мартин Вайнен выразил благодарность генералу Дадунг Абдурахману за визит.

«Ценю хороший прием, оказанный материально-техническому обеспечению армии Нидерландов во время визита две недели назад», — говорится в письменном заявлении информационной службы.

Дудунг Абдурахман отметил, что усилия по улучшению возможностей армии двух стран осуществлялись посредством совместного образования и подготовки кадров. Генерал также пригласил Мартина Вейнена посетить штаб армии в Джакарте.

Стороны надеются, что благодаря визиту вежливости и взаимодействию будут поддерживать сотрудничество, которое идет хорошо.

«Следовательно, отношения между двумя армиями должны продолжать развиваться и улучшаться в ближайшие дни», — отметили в письменном заявлении информационной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на покупку Индонезией шести из 42 истребителей Rafale вступил в силу после того, как Индонезия выплатила Франции аванс.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия выплатила Франции аванс за истребители Rafale