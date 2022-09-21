Москва, , 09:19 — REGNUM Главные цели спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР остаются неизменными. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также глава Российского государства уточнил, что Луганская Народная Республика (ЛНР) уже освобождена от киевских нацистов полностью, а Донецкая Народная Республика (ДНР) — частично.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада делают попытки подавления суверенных самостоятельных центров развития и пытаются уничтожить Россию.