Москва, , 09:18 — REGNUM Частичной мобилизации подлежат те лица, которые проходили службу в рядах Вооружённых сил РФ и имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Об этом 21 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями ОПК в Кремле.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Сегодня наши Вооружённые силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада», — заявил Путин.

«В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение — оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, — а именно, для защиты нашей родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ и Генштаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — продолжил он.

Президент подчеркнул, что речь идёт именно о частичной мобилизации: призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.

«Прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции», — указал он.

«Указ о частичной мобилизации подписан», — объявил президент.

Читайте развитие сюжета: Мобилизованные граждане РФ получат статус контрактников — Путин