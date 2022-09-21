Москва, 21 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Задачи специальной военной операции России на территории бывш. УССР останутся неизменными, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», — сказал президент.

Он проинформировал, что 21 сентября в России начнётся частичная мобилизация.