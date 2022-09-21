Хабаровск, , 09:14 — REGNUM В Хабаровском крае появилось уже 50 благоустроенных общественных территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Прогулка по парку Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего запланировано благоустроить 91 территорию.

Активный участник проекта — район имени Лазо, где благоустраиваются 14 общественных территорий в восьми населённых пунктов.

«Несмотря на ограничения и санкции, темпы работ по благоустройству общественных территорий не снизились, а качество работ не ухудшилось. Строительные материалы, спортивные и игровые комплексы, малые архитектурные формы в основном предоставляются от отечественных производителей», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, более 900 млн рублей направят из средств федерального бюджета на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году в Самарской области.