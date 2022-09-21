Москва, 21 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Власти стран Запада прямо подталкивают киевский режим к переносу военных действий на российскую территорию, и, не скрываясь, призывают к разгрому России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября в своём телеобращении к гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что в отношении России применяют ядерный шантаж. Однако и у России есть такие средства. Для защиты российского народа могут быт применены все средства, которые есть в наличии.

«Это не блеф», — сказал Путин.

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