Москва, , 09:15 — REGNUM Страны Запада делают попытки подавления суверенных самостоятельных центров развития и пытаются уничтожить Россию. Об этом 21 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего телеобращения по поводу референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что он будет говорить о защите суверенитета и целостности России, а также о поддержке стремления жителей нашей страны самостоятельно определять своё будущее.